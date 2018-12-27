Kayseri Merkezli 5 İlde Kaçak İçki Operasyonu (2)
20 dakika önce
ŞÜPHELİLER ADLİYEDEKayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan H.G., D.G., İ.S., A.K., B.M., E.C.T., C.C. ve M.O.'nun yüklü miktarda kaçak alkol sattıkları belirlendi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEDE Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan H.G., D.G., İ.S., A.K., B.M., E.C.T., C.C. ve M.O.'nun yüklü miktarda kaçak alkol sattıkları belirlendi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, emniyetten çıkarılırken montlarıyla yüzlerini gizlemeye çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:27 Kaynak: DHA
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