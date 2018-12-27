Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli 5 İlde Kaçak İçki Operasyonu (2)

Kayseri Merkezli 5 İlde Kaçak İçki Operasyonu (2)

20 dakika önce

ŞÜPHELİLER ADLİYEDEKayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan H.G., D.G., İ.S., A.K., B.M., E.C.T., C.C. ve M.O.'nun yüklü miktarda kaçak alkol sattıkları belirlendi.

Kayseri Merkezli 5 İlde Kaçak İçki Operasyonu (2), System.String[]
ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan H.G., D.G., İ.S., A.K., B.M., E.C.T., C.C. ve M.O.'nun yüklü miktarda kaçak alkol sattıkları belirlendi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, emniyetten çıkarılırken montlarıyla yüzlerini gizlemeye çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:27 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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