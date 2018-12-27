Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli 5 İlde Kaçak İçki Operasyonu (3)

Kayseri Merkezli 5 İlde Kaçak İçki Operasyonu (3)

1 saat önce

ŞÜPHELİLERDEN 6'SI TUTUKLANDIKayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınıp, sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden D.G., İ.S., Ü.G, A.K., C.C. ve M.Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kayseri Merkezli 5 İlde Kaçak İçki Operasyonu (3), System.String[]
ŞÜPHELİLERDEN 6'SI TUTUKLANDI

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınıp, sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden D.G., İ.S., Ü.G, A.K., C.C. ve M.Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:50 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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