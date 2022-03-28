Son dakika haberleri! Kayseri merkezli 50 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

KAYSERİ merkezli 5 ilde polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 50 milyon TL olan kaçak sigara ve cinsel içerikli ilaçlar ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin yaptığı çalışmada bazı kişilerin sigara ve cinsel içerikli ilaç kaçakçılığı yaptıkları belirlendi. Çalışmanın ardından ekipler, Kayseri merkezli Adana, Konya, Ağrı ve Mardin'de 26 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri, ev ve araçlarında yapılan aramalarda piyasa değeri 50 milyon TL olan kaçak sigara, bandrolsüz tütün ürünleri, elektronik sigara dolum makineleri, sahte TAPDK bandrolleri ve cinsel içerikli ilaçlar ele geçirildi.Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.