Son Dakika Haberleri: Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

6 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri merkezli 6 ilde yapılan FETÖ Terör Örgütü operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri merkezli 6 ilde yapılan FETÖ Terör Örgütü operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce; kentte tespiti yapılan kontörlü sabit hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık ve periyodik olarak aranma kayıtları bulanan, soruşturma çalışmaları tamamlanan, haklarında daha önce işlem yapılmayan astsubay, KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci ve doktor olmak üzere toplam 24 şüpheliye yönelik Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda şu ana kadar 12 kişi gözaltına alındığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayserililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma yanıtı
Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı PKK'lı teröristlerin telefon kullanması sözde örgüt yönetimi tarafından yasaklandı ve ilkel yönteme dönülmesine karar verildi Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:35:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]