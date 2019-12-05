Son Dakika Haberleri: Kayseri merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 6 zanlı adliyede
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Kayseri merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 6 zanlı adliyede

6 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri merkezli 6 ilde 24 şüpheliyi yakalamak için düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 6 zanlı adliyede, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri merkezli 6 ilde 24 şüpheliyi yakalamak için düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce kentte tespiti yapılan kontörlü sabit hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık ve periyodik olarak aranma kayıtları bulunan, soruşturma çalışmaları tamamlanan, haklarında daha önce işlem yapılmayan astsubay, KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci ve doktor olmak üzere toplam 24 şüpheliye yönelik Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltında bulunan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:07 Kaynak: İHA
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