Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli 7 İlde Jandarma Ekiplerinin Başlattığı Operasyonda, Renkli Reçeteyle Alınabilen...

Kayseri Merkezli 7 İlde Jandarma Ekiplerinin Başlattığı Operasyonda, Renkli Reçeteyle Alınabilen...

10 dakika önce

Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekiplerinin başlattığı operasyonda, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Merkezli 7 İlde Jandarma Ekiplerinin Başlattığı Operasyonda, Renkli Reçeteyle Alınabilen..., System.String[]
Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekiplerinin başlattığı operasyonda, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:14 Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Güncel
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