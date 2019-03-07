Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli 7 İlde Uyuşturucu İçerikli İlaç Operasyonu: 30 Gözaltı

Kayseri Merkezli 7 İlde Uyuşturucu İçerikli İlaç Operasyonu: 30 Gözaltı

1 saat önce

Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Merkezli 7 İlde Uyuşturucu İçerikli İlaç Operasyonu: 30 Gözaltı, System.String[]
Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Kayseri merkezli 7 ilde sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Evlerde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu içerikli ilaç ele geçirildi. Operasyonda, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gözaltına alınan şüphelilerin hastaneye getirilişi

-Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarma araçlarına bindirilmesi

-Diğer görüntüler

Süre: 2.36 Boyut: 181 MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:59 Kaynak: DHA

Jandarma, Kayseri, Güncel
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