Kayseri Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı
44 dakika önce
FETÖ/PDY'ye yönelik Kayseri merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen 13 eski polis gözaltına alındı.
FETÖ/PDY'ye yönelik Kayseri
merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen 13 eski polis gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, KHK ile meslekten ihraç edilen 13 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine operasyon başlatan polis, Kayseri ile Ankara
, Erzincan
, Niğde
, Sivas
, Gaziantep
, Kırıkkale
ve Malatya
'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Örgütün söze mahrem imamları tarafından iletişim kuruldukları belirlenen 13 eski polis gözaltına alındı.
Kayseri'de gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi
Adli Tabipliği'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan 7 şüpheli ise Kayseri'ye getirilerek, sorguya alınacak.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:08 Kaynak: DHA
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