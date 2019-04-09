Kayseri Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu 13 Gözaltı
1 saat önce
Fetöpdy'ye yönelik Kayseri merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen 13 eski polis gözaltına alındı.
Fetöpdy'ye yönelik Kayseri
merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen 13 eski polis gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturma kapsamında, KHK ile meslekten ihraç edilen 13 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine operasyon başlatan polis, Kayseri ile Ankara
, Erzincan
, Niğde
, Sivas
, Gaziantep
, Kırıkkale
ve Malatya
'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Örgütün sözde mahrem imamları tarafından iletişim kuruldukları belirlenen 13 eski polis, gözaltına alındı. Kayseri'de gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi
Adli Tabipliği'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan 7 şüpheli ise Kayseri'ye getirilerek, sorguya alınacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:18 Kaynak: DHA
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