Kayseri Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı
54 dakika önce
FETÖ/PDY'ye yönelik Kayseri merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen 13 eski polis gözaltına alındı.
FETÖ/PDY'ye yönelik Kayseri merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen 13 eski polis gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, KHK ile meslekten ihraç edilen 13 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine operasyon başlatan polis, Kayseri ile Ankara, Erzincan, Niğde, Sivas, Gaziantep, Kırıkkale ve Malatya'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Örgütün söze mahrem imamları tarafından iletişim kuruldukları belirlenen 13 eski polis gözaltına alındı.
Kayseri'de gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan 7 şüpheli ise Kayseri'ye getirilerek, sorguya alınacak. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:31 Kaynak: DHA
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