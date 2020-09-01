Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı , FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ( TSK ) sızmış mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Örgüt içinde örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı tespit edilen örgüt mensuplarının deşifresine yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kayseri merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında yüzbaşı rütbesinde olanların da bulunduğu 13'ü muvazzaf, 1'i emekli 14 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

KAYSERİ merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 13'ü muvazzaf, 1'i emekli olmak üzere toplam 14 asker, gözaltına alındı.

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