Kayseri Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonunda 5 Tutuklama Daha

Kayseri merkezli 8 ilde ihraç edilen polislerle ankesörlü telefonla irtibata geçen mahrem imamlara yönelik yapılan FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i daha tutuklandı.

Kayseri merkezli 8 ilde ihraç edilen polislerle ankesörlü telefonla irtibata geçen mahrem imamlara yönelik yapılan FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i daha tutuklandı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılarından dolayı farklı tarihlerde KHK ile meslekten ihraç edilen ve örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları belirlenen 13 eski emniyet personeli hakkında Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliğince gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Kayseri merkezli Ankara, Erzincan, Niğde, Sivas, Gaziantep, Kırıkkale ve Malatya'da operasyon başlatılmıştı. Çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.



Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.K., İ.G., N.D., S.D. ve M.G. tutuklanırken, C.T. ve Y.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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