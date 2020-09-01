Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Kayseri merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 13'ü muvazzaf, 1'i emekli asker 14 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 13'ü muvazzaf, 1'i emekli asker 14 zanlı gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri ve 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandıkları belirlenen, aralarında yüzbaşı rütbesinde şüphelilerin de olduğu 13'ü muvazzaf, 1'i emekli asker 14 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:19 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

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