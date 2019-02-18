Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

Kayseri Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

2 saat önce

Kayseri merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
Kayseri merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları, örgütün kentteki kadın yapılanması içinde yer aldıkları, Bank Asya'da hesapları bulunduğu, sohbet toplantıları düzenledikleri ve bunlara katıldıkları tespit edilen, polis ve öğretmen gibi çeşitli meslek gruplarından 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kayseri merkezli Kütahya ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda K.K, S.G, R.G, M.Ü, S.B, D.P, S.G, E.H.Y. ve F.K. yakalandı.

Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Firari bir kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:33 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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