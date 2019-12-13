Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ile ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ile ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonel hatlar üzerinden "mahrem imamlar"la irtibatı tespit edilen Adalet Bakanlığı personeli 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri, Ankara, Aydın ve Manisa'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 8 zanlıyı yakaladı.

Şehre getirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon
Tefecilere 'hanımağa' operasyonu İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar

Son Dakika Haberleri
20:49 Freni patlayan mermer yüklü TIR takla attı: 1 ölü - Son Dakika
20:46 Dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika
20:46 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
20:45 TBMM'den ABD Senatosu'nun kararına tepki - Son Dakika
20:42 Gaziantep'te "Baharat Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Son Dakika
19:07 AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 20:51:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]