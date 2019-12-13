Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ile ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ile ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonel hatlar üzerinden "mahrem imamlar"la irtibatı tespit edilen Adalet Bakanlığı personeli 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri, Ankara, Aydın ve Manisa'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 8 zanlıyı yakaladı.

Şehre getirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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