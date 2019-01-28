Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Kayseri merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, görevlerinden ihraç edilen 7 polis gözaltına alındı.
Kayseri
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, görevlerinden ihraç edilen 7 polis gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 9 eski polisin yakalanması için operasyon düzenledi.
Kayseri merkezli, Yozgat
, Kahramanmaraş
ve Malatya
'da gerçekleştirilen operasyonda, A.M.M, B.K, H.İ, M.E.Ö, M.B, S.Ş. ve V.B. gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:27 Kaynak: AA
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