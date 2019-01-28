Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Kayseri merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, görevlerinden ihraç edilen 7 polis gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, görevlerinden ihraç edilen 7 polis gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 9 eski polisin yakalanması için operasyon düzenledi.

Kayseri merkezli, Yozgat, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda, A.M.M, B.K, H.İ, M.E.Ö, M.B, S.Ş. ve V.B. gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:27 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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