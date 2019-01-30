Kayseri
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 eski polisten 3'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 28 Ocak'taki operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden A.T, B.K, S.Ş. tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri merkezli, Yozgat
, Kahramanmaraş
ve Malatya
'da gerçekleştirilen operasyonda, A.M.M, B.K, H.İ, M.E.Ö, M.B, S.Ş. ve V.B, O.K. ve A.T. gözaltına alınmıştı.