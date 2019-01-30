Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

27 dakika önce

Kayseri merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 eski polisten 3'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kayseri merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 eski polisten 3'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 28 Ocak'taki operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.T, B.K, S.Ş. tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri merkezli, Yozgat, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda, A.M.M, B.K, H.İ, M.E.Ö, M.B, S.Ş. ve V.B, O.K. ve A.T. gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:55 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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