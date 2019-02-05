Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

34 dakika önce

Kayseri merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kayseri merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, sohbetlere katıldıkları, Bank Asya'daki hesaplarında artış yaptıkları öne sürülen 6 kişiye yönelik Kayseri, Sivas ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda çeşitli mesleklerden A.K, A.Ü.S, F.Y, D.Ş, A.E. ile N.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:18 Kaynak: AA

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