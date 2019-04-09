Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

9 dakika önce

Kayseri merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 13 eski polise yönelik operasyon başlatıldı.

Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kayseri merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 13 eski polise yönelik operasyon başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY ile bağlantılarından dolayı farklı tarihlerde KHK ile meslekten ihraç edilen ve örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları belirlenen 13 eski emniyet personeli hakkında Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliğince gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Kayseri merkezli Ankara, Erzincan, Niğde, Sivas, Gaziantep, Kırıkkale ve Malatya'da operasyon başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:02 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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