Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Kayseri merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 eski polis memurundan, adliyeye sevk edilen 6'sı tutuklandı.

Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kayseri merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 eski polis memurundan, adliyeye sevk edilen 6'sı tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY ile bağlantılarından dolayı farklı tarihlerde KHK ile meslekten ihraç edilen ve örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 eski emniyet personelinden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen E.K, A.K, N.S, Y.B, C.E. ve A.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer 7 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, dün Kayseri merkezli Ankara, Erzincan, Niğde, Sivas, Gaziantep, Kırıkkale ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 zanlı gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:44 Kaynak: AA
Kayseri, Güncel
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