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Gücünü İspatlamak İçin Arkadaşlarına Kendisini Yumruklattı, İç Kanamadan Öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var