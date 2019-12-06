Son Dakika Haberleri: Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 tutuklama
Son Dakika Güncel Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 tutuklama

6 saat önce

Kayseri merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]

Kayseri merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kontörlü sabit hatlardan örgütle bağlantılı kişilerle periyodik ve ardışık iletişim kurdukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 zanlıdan 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer zanlılardan 3'ünün bulundukları illerde adliyeye çıkarıldıkları, 6'sının dosyalarının ikamet ettikleri illere gönderildiği, 1 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6'sı muvazzaf 7 astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş ile askeri okulla ilişiği kesilen, doktor ve öğrencilerin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, zanlılardan 13'ü gözaltına alınmıştı.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:14 Kaynak: AA
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