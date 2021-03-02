Kayseri merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında 9 zanlı gözaltına alındı
02.03.2021 20:01
Kayseri merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.
Kayseri merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlenen, muvazzaf ve daha önce ihraç edilmiş askerlerin de aralarında bulunduğu 10 zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.
Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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