Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli Kahramanmaraş ve Sivas'ta Düzenlenen Fetö Operasyonu

Kayseri Merkezli Kahramanmaraş ve Sivas'ta Düzenlenen Fetö Operasyonu

23 dakika önce

Kayseri merkezli Kahramanmaraş ve Sivas'ta eş zamanlı olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltında bulunan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri Merkezli Kahramanmaraş ve Sivas'ta Düzenlenen Fetö Operasyonu, System.String[]
Kayseri merkezli Kahramanmaraş ve Sivas'ta eş zamanlı olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltında bulunan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılğınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında haklarında FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının gizli haberleşme programı olan Bylock programı kullandıkları, FETÖ/PDY adına düzenlenmiş sohbet toplantılarına katıldıkları Bank Asya bankasında hesapları olduğu ve hesaplarında artış olduğu belirlenen aralarında asker, polis, ev hanımı, makine mühendisi gibi çeşitli meslek gruplarından toplam 6 şahsa yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri merkezli, Kahramanmaraş ve Sivas illerini kapsayan eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, A.K., A.Ü.S., F.Y., D.Ş., A.E., O.N.A. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan A.K., A.Ü.S., D.Ş. ve A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:09 Kaynak: İHA

Sivas, Kahramanmaraş, Kayseri, 3. Sayfa
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