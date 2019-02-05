Kayseri Merkezli Kahramanmaraş ve Sivas'ta Fetö Operasyonu
1 saat önce
Kayseri merkezli Kahramanmaraş ve Sivas'ta eş zamanlı olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi yakalandı.
Kayseri
merkezli Kahramanmaraş
ve Sivas
'ta eş zamanlı olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi yakalandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılğınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında haklarında FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının gizli haberleşme programı olan Bylock programı kullandıkları, FETÖ/PDY adına düzenlenmiş sohbet toplantılarına katıldıkları Bank Asya
bankasında hesapları olduğu ve hesaplarında artış olduğu belirlenen aralarında asker, polis, ev hanımı, makine mühendisi gibi çeşitli meslek gruplarından toplam 6 şahsa yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri merkezli, Kahramanmaraş ve Sivas illerini kapsayan eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, A.K., A.Ü.S., F.Y., D.Ş., A.E., O.N.A. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:43 Kaynak: İHA
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