Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli Kahramanmaraş ve Sivas'ta Fetö Operasyonu

Kayseri Merkezli Kahramanmaraş ve Sivas'ta Fetö Operasyonu

1 saat önce

Kayseri merkezli Kahramanmaraş ve Sivas'ta eş zamanlı olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Kayseri Merkezli Kahramanmaraş ve Sivas'ta Fetö Operasyonu, System.String[]
Kayseri merkezli Kahramanmaraş ve Sivas'ta eş zamanlı olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılğınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında haklarında FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının gizli haberleşme programı olan Bylock programı kullandıkları, FETÖ/PDY adına düzenlenmiş sohbet toplantılarına katıldıkları Bank Asya bankasında hesapları olduğu ve hesaplarında artış olduğu belirlenen aralarında asker, polis, ev hanımı, makine mühendisi gibi çeşitli meslek gruplarından toplam 6 şahsa yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri merkezli, Kahramanmaraş ve Sivas illerini kapsayan eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, A.K., A.Ü.S., F.Y., D.Ş., A.E., O.N.A. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:43 Kaynak: İHA

Sivas, Kahramanmaraş, Kayseri, 3. Sayfa
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