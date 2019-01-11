Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli Sahte Evrak Operasyonu

Kayseri Merkezli Sahte Evrak Operasyonu

27 dakika önce

Kayseri merkezli 2 ilde, yabancı uyruklulara sahte belge düzenleyenlere yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Kayseri Merkezli Sahte Evrak Operasyonu, System.String[]
Kayseri merkezli 2 ilde, yabancı uyruklulara sahte belge düzenleyenlere yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye geneli çalışan Göç İdaresi personelinin sistem bilgilerine ulaşarak yabancı uyruklulara sahte kimlik, nakil, ikamet, pasaport ve ehliyet belgesi düzenlendiğini tespit etti.

Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanı A.C.L. ile bu kişiye yardım ettikleri belirlenen M.U, E.H, M.Y, İ.Y, G.O.G, A.U. ve M.N'yi Kayseri ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametinde, çok sayıda geçici pasaport, ehliyet, ikamet ve ikamet koruma kimlik belgesi ile dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:51 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu Tuğçe Özbudak, Estetik Operasyonları Sonrası Bambaşka Biri Oldu! Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!

Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:18:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Merkezli Sahte Evrak Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]