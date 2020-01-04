Kayseri merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Kayseri merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

Kayseri ve İstanbul'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız 8 tabanca ele geçirildi.

Kayseri merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Kayseri ve İstanbul'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız 8 tabanca ele geçirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Kayseri ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde ve şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramada ruhsatsız 8 tabanca, 8 şarjör, 15 mermi bulundu.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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