Paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi - Son Dakika

Paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi

18.12.2020 09:55

Paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi Kayseri'de paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik Kayseri merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4'ü...

Paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ - Kayseri'de paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik Kayseri merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek', 'bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek', 'örgüte üye olmak', 'örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık', 'tehdit' suçlarına karışan 18 kişiyi yakalamak için Kayseri, Şanlıurfa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis özel harekat ve dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda R.Ç., M.Ç.P., Y.D., U.K., A.Ç., N.B., Y.K., N.T.Ç., N.T., H.Y., S.A., G.Ö., K.K., T.B., N.G., M.D.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Operasyon kapsamında 14 kişi yakalanırken, 3 kişinin ise, operasyon tarihinden önce yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı bildirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kelepçe, 1 telsiz, sahte polis rozeti, çek, senet ve evraklar ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelilerin paravan şirketler kurdukları, bu şirketler üzerinden elde ettikleri karşılıksız çekleri ağlarına düşürdükleri vatandaşlara ticaret yapma bahanesiyle vererek dolandırıcılık suçunu işledikleri, bu yöntemi özellikle araç ve gayrimenkul alımların sıklıkla kullandıkları tespit edildi. Şahısların bu şekilde yaptıkları dolandırıcılık faaliyetleri sonucu ele geçirdikleri mal varlıklarını ise yine örgüt içerisinde bulunan kendi elemanları vasıtasıyla nakit paraya çevirerek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 kişi, Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi
Paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi
Paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi
Paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi
Paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi
Paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi
Paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi
Paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi
Paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi
Paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi
Paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi - Son Dakika


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