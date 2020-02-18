Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen ve banka hesaplarına yaklaşık 85 milyon lira sanal para transferi yapıldığı belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için Kayseri ve İstanbul'da 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:18 Kaynak: AA
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