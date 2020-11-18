Kayseri mesira alanı büyüklüğünde Türkiye'de lider şehir oldu - Son Dakika

Kayseri mesira alanı büyüklüğünde Türkiye'de lider şehir oldu

18.11.2020 13:07
Kayseri mesira alanı büyüklüğünde Türkiye'de lider şehir oldu, System.String[]

Kayseri'nin A tipi mesire alanı büyüklüğünde Türkiye'de lider olduğu bildirildi.

Kayseri'nin A tipi mesire alanı büyüklüğünde Türkiye'de lider olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehirleşmenin sadece betondan ve yoldan ibaret olamayacağı prensibiyle çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yeşil alan hassasiyeti istatistiklere de yansıdı.

A tipi mesire alanı olarak adlandırılan toplumun dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılayabildiği, yurdun güzelliklerine katkı sağlayan yeşil alan miktarında yaklaşık 700 hektara ulaşan Kayseri, Türkiye'de başı çekerken, iller arasında en yakın rakibini açık ara geride bıraktı.

Mesire alanı miktarında Türkiye'de lider şehir olarak dikkat çeken Kayseri'de şehir merkezindeki yeşil alanlar da artıyor.

Kayseri'nin merkezinde yükselen kentin devasa boyutlardaki prestij projesi Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde de yeşil alan hassasiyeti gösteren Büyükkılıç, 510 bin metrekare alanda dönüşüm öncesi yeşil alan hiç yokken dönüşümle birlikte 350 bin metrekare alanı yeşile ayırdı.

Orman Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, Kayseri 679,35 hektar A tipi mesire alanı büyüklüğüyle ilk sırada yer alırken, Konya 550,77 hektarla ikinci, Kocaeli ise 423,38 hektarla üçüncü sırada yer aldı.

Memduh Büyükkılıç, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri mesira alanı büyüklüğünde Türkiye'de lider şehir oldu - Son Dakika


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