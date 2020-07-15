Kayseri Meydanı'nda 'Demokrasi Nöbeti' başladı - Son Dakika

Kayseri Meydanı'nda 'Demokrasi Nöbeti' başladı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında, Kayseri Meydanı'nda demokrasi nöbeti başladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında, Kayseri Meydanı'nda demokrasi nöbeti başladı. Demokrasi nöbetinden önce konuşan Kayseri Valisi Şehmus günaydın, "Bu girişimi gelecek nesillere aktararak, bu hainlerin de unutulmamasını sağlamalıyız" dedi.

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Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an tilaveti ile başlayan nöbete Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Türk Milletinin kahramanlığının hainlerin planlarını bozduğunu söyleyen Vali Şehmus Günaydın, "Bundan dört yıl önce 15 Temmuz akşamında FETÖ hain terör örgütünün alçak darbe girişimi karşısında sayın cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan ellerinde sadece şanlı bayrağımız olan milletimiz, hür iradesine ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Tarih boyunca ülkemiz milletimiz bayrağımız üzerinde her zaman hesaplar olmuştur ama Allaha şükürler olsun ki her defasında bu hesabı olanlar milletimizin kahramanlığıyla hüsrana uğramışlardır ve bütün girişimleri de başarısız olmuştur. 15 Temmuz hain darbe girişimini çok iyi anlamalıyız asla unutmamalıyız. Çünkü amaç bu cennet vatanı bölüp parçalamaktı. İfade ettiğimiz gibi sizlerin kahramanları bu hainlerin emellerine ulaşmasına engel olmuştur. Bu nedenle 15 Temmuz'u çok iyi anlamalıyız. Gençlerimize ve çocuklarımıza bunu anlatıp bu birinci aşılayıp gelecek kuşaklara da aktarmak zorundayız. Pandemi sürecini yaşıyoruz ve bu süreç nedeniyle elbette istediğimiz etkinlikleri gerçekleştiremiyor olabiliriz. Ama bu meydanda demokrasi nöbetine hiçbir çağrı olmadan gelen sizler geleceğimiz açısından çok önemli görevler üstleniyorsunuz. Bu düşüncelerimizi mutlaka çocuklarımıza anlatalım. Hainler bundan korksunlar ve bir dahakine iyice düşünsünler. Bizler şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Demokrasi nöbetimize katıldığınız ve bu meydanı doldurduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı konuşmasında, "Cumhuriyetimizi ve vatanımıza kast edenler, demokrasiye kast edenler, bu ülkeyi yok etmek parçalamak için ihanet şebekesi olarak karşımıza çıkanlar maksatlarına ulaşamamışlardır çok şükür. Hileleri ve tuzakları başlarına geçirilmiştir. Çünkü tuzakların en iyisini kuran Allah'tır. Bu millet Allah'a sığınmıştır bu mazlum millet kimsesizin kimsesi olmuştur. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanımıza devletimize dinimize inancımıza sahip çıkmaktan başka hiçbir arzusu olmayan bu şerefli millete İhanet eden ihanet şebekesi sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının önderliğinde ve bu milletin 'Çanakkale geçilmez' anlayışı ile meydanları doldurmasıyla tanklar durdurulmuş ve gereken ders verilmiştir. Bizler siyasi partilerimizde sivil toplum kuruluşlarımızla ve binlerce vatandaşımızla meydanları doldurmuş ve bu sınavı başarı ile geçmişizdir. Bunun için Kayserimiz bir başka güzel" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 21:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Meydanı'nda 'Demokrasi Nöbeti' başladı - Son Dakika

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