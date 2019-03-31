Kayseri MHP İl Başkanı Serkan Tok ve Kayseri MHP Milletvekili Baki Ersoy Oylarını Kullandı

Kayseri MHP İl Başkanı Serkan Tok ve Kayseri MHP Milletvekili Baki Ersoy, Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulunda oylarını kullandı.

Kayseri MHP İl Başkanı Serkan Tok ve Kayseri MHP Milletvekili Baki Ersoy, Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulunda oylarını kullandı.



MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok 1523 nolu sandıkta, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise 1524 nolu sandıkta oyunu kullandı.



Oy kullanma işlemlerinin ardından açıklamalarda bulunan Kayseri MHP İl Başkanı Serkan Tok; "Önce hanemize sonra mahallemize, ilçemize, şehrimize ve Türkiye'mize 31 Mart seçimleri inşallah hayırlı olur. Doğal olarak Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olmam ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmam gereği üzerime düşen, hakkım olan oy kullanma görevimi yerine getirdim tüm vatandaşlarımızın oy kullanma görevini yerine getirmelerini talep ediyorum" dedi.



Serkan Tok; "Bugün inşallah Kayserimizin ve Türkiyemizin içerisinde yaşayan vatandaşlarımız oylarını kullanırlar demokratik haklarını yerine getirirler yerine getirdikleri bu hakları sayesinde de Türkiye Büyük Millet Meclisinde nasıl yerine getirdilerse bugün de oy kullanma hakkının getirdiği sorumluluklarını yerine getirecek bir hak elde ederler. Yarın bir gün daha rahat eleştirirler daha rahat sahip çıkarlar bu nedenle vatandaşlarımızın önem göstermesi ve haklarının ellerinden alınmaması için mücadele etmeleri gerektiğini düşünüyorum" diyerek, "Cumhur ittifakımıza hayır getirmesini diliyorum, Kayseri'mizde Melikgazi dahil olmak üzere Büyükşehir ve (16) İlçe de ittifakımızın kazanmasını istiyorum yüce rabbimden bunu diliyorum çünkü 3 aydır her dakika çok çalıştık ve alnımızın teriyle bugün vatandaşımızın karşısına çıkıyoruz inşallah rabbim bizi utandırmaz ve zaferle sonuçlandıracak bir sonucu bize tevdi eder çalışmalarımızın karşılığını inşallah saat 17: 01 de vermeye başlar" ifadesinde bulundu.



Kayseri MHP Milletvekili Baki Ersoy ise, "Başkanımın da söylediği gibi sahada elimizden geleni yaptık bugün vatandaş sandıkta tercihini ortaya koyacak bütün tercihlere saygılıyız önemi olan demokratik bir şekilde yarışıp kazasız belasız sonuçlar alabilmek inşallah sonuçlar vatanımıza, milletimize, devletimize ve şehrimize hayırlara vesile olur diyorum" diyerek şunları söyledi:



"Sonuç ne olursa olsun demokrasiden ayrılmadan Büyük Türk Milletinin ve Büyük Türkiye devletinin bekası için elimizden ne geliyorsa bugün nasıl yapıyorsak yarın yine yapmaya devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi mensupları bu seçim sürecinde üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır Kayseri İl teşkilatımız ve Başkanımızın öncülüğünde çalışmalarının altına imza atmıştır ve çok büyük çalışmalar yürütmüşlerdir hepsinden Allah razı olsun. Bugün de inşallah seçim sonuçlarını değerlendirirken Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptıklarını göz önüne alarak kamuoyunun bir değerlendirme yapmasını talep ediyorum çünkü biliyorsunuz bu seçimler normal bir yerel seçim gibi değil ben bu okulda İl Başkanıyken oy kullandım, Milletvekili adayı iken oy kullandım bugün yine Milletvekiliyim ve oy kullanıyorum yan son 4 yılda çok ciddi sayıda seçim atlattık inşallah bu seçimlerle birlikte Türkiye'de bu seçim atmosferi sona erer ve herkesin kendi işine gücüne bakabilecek bir seviye de olur çünkü vatandaşlar da bu seçimlerden bana göre yavaş yavaş bıkmaya başladı." - KAYSERİ

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