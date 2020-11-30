Kayseri Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu görevine başladı - Son Dakika

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu, görevine başladı.

Çandıroğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde çalışanlar tarafından karşılandı, kendisine çiçek verildi.

Daha sonra makamına geçen Çandıroğlu, gazetecilere, Kayseri'nin önemli bir kent olduğunu söyledi.

Kayseri için milli eğitim camiası olarak yeni bir hizmet dönemi başladığını anlatan Çandıroğlu, Kayseri'de yapılan işlerin memleketin geneline yansıyacağını ifade etti.

Çandıroğlu, daha önce Kayseri Milli Eğitim Müdürüyken 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği görevine atanmış, ardından Aydın ve Bartın'da milli eğitim müdürü olarak görev yapmıştı.