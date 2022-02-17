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Kayseri Milli Eğitim Müdürünü tehdit eden personel gözaltına alındı - Son Dakika

Kayseri Milli Eğitim Müdürünü tehdit eden personel gözaltına alındı

17.02.2022 14:58
Kayseri Milli Eğitim Müdürünü tehdit eden personel gözaltına alındı

Kayseri Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik'i tehdit ettiği öne sürülen personel gözaltına alındı.

Kayseri Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik'i tehdit ettiği öne sürülen personel gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, müdürlükte teknik personel olarak çalışan A.A, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başka ile tayin edildi.

Tayin kararını öğrenip müdürlük binası önüne gelen A.A'nın, Teltik'i ölümle tehdit ettiği ileri sürüldü.

A.A, Teltik'in şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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milli eğitim bakanlığı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Milli Eğitim Müdürünü tehdit eden personel gözaltına alındı - Son Dakika


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