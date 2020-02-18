Kayseri Mimarlar Odası'ndan Başkan Palancıoğlu'na Ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Mimarlar Odası'ndan Başkan Palancıoğlu'na Ziyaret - Son Dakika

Kayseri Mimarlar Odası'ndan Başkan Palancıoğlu'na Ziyaret

7 saat önce

Kayseri Mimarlar Odası'nın yeni seçilen Başkanı Halil Çevik ve yönetim kurulu üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kayseri Mimarlar Odası'ndan Başkan Palancıoğlu'na Ziyaret, System.String[]

Kayseri Mimarlar Odası'nın yeni seçilen Başkanı Halil Çevik ve yönetim kurulu üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret etti.


Nezaket ziyaretleri için oda yönetimine teşekkür eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yeni Başkan Halil Çevik'i ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Belediyeler olarak elimizden geldiğince şehrimizin ve Melikgazi'mizin daha da güzelleşmesi için STK'lar ve odalarla en iyi şekilde çalışacağız. Önceki yönetime de emekleri için teşekkür ediyorum. Belediye olarak odalarla yakın temas içinde çalışıyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki görevlerinde de, kentimizin geleceği için güzel katkıları olacağına inandığım yeni yönetime başarılar diler, görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederim. Hayırlı ve güzel projelerde beraber yer alırız inşallah." dedi.


Belediyeler ile uyum ve dayanışma içinde çalışacaklarını söyleyen Mimarlar Odası Başkanı Halil Çevik ise, "Bu yeni süreçte yeni belediyelerle alakalı en hızlı şekilde iletişime geçip, şehrimiz adına yararlı projelere imza atmak istiyoruz. Başkanımıza nezaketi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim. İnşallah birlikte güzel işler başaracağız." diye konuştu. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
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