Son Dakika Haberleri: Kayseri minibüs ile otomobil çarpıştı 13 yaralı-ek
Son Dakika Güncel Kayseri minibüs ile otomobil çarpıştı 13 yaralı-ek - Son Dakika

Kayseri minibüs ile otomobil çarpıştı 13 yaralı-ek

6 saat önce

KAYSERİ Minibüs ile otomobil çarpıştı 13 yaralı-EK.

KAYSERİ Minibüs ile otomobil çarpıştı 13 yaralı-EK

Kayseri minibüs ile otomobil çarpıştı 13 yaralı-ek

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:46 Kaynak: DHA
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