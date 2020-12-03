Kayseri MMO'da Süleyman Varol görevi teslim aldı - Son Dakika

Kayseri MMO'da Süleyman Varol görevi teslim aldı

03.12.2020 12:33
Kayseri MMO'da Süleyman Varol görevi teslim aldı, System.String[]

Makine Mühendisler Odası (MMO) Kayseri Şubesi yeni Başkanı Süleyman Varol görevi teslim aldı.

Makine Mühendisler Odası (MMO) Kayseri Şubesi yeni Başkanı Süleyman Varol görevi teslim aldı.

Makine Mühendisler Odası Kayseri Şubesi'nde düzenlenen törende Başkan Süleyman Varol, Akif Aksoy'dan görevi teslim aldı. Törende konuşan Başkan Süleyman Varol, önceki başkan Akif Aksoy ile uzun yıllar çalıştıklarını belirterek, bu güne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür etti. Varol; "Göreve geliyoruz. İnşallah Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eder. Akif başkanımıza da bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Uzun yıllar kendisi ile çalıştık. Kendisine bundan sonra ki çalışma hayatında başarılar diliyorum. Şahsım ve yönetim kurulumuz adına kendisine teşekkür ediyorum. Zamanında yönetim kurulu üyeliğinde, şube sekreterliğinde, şube başkanlığında çok başarılı işlere imza attı. Allah bundan sonra ki hayatında Akif başkanımızın yardımcısı olsun, bizimde yardımcımız olsun. Memleketimize, meslektaşımıza, Kayserimize, temsilciliğimizin bulunduğu illere hayırlı işler yapmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı. Makine Mühendisler Odası önceki Başkanı Akif Aksoy ise, iş yoğunluğundan dolayı görevi bıraktığını söyledi. Aksoy, bu güne kadar güzel işler başardıklarını kaydederek sözlerine şu şekilde devam etti;

"Uzun zamandan beri mensubiyetini taşıdığımız Makine Mühendisler Odası Kayseri Şubesi Yönetim kurulu üyeliğinden ve sonrasında sayın başkanımızın dediği gibi şube sekreterliği hemen arkasından şube başkanlığı görevini yürüttüm. Bu güne kadar güzel işler başardık. Odamızı, şubemizi, temsilciliklerimizi bir noktaya kadar getirdik. Kendi işlerimden dolayı, iş yoğunluğundan dolayı ve önümüzdeki 2021 yılında kısmet olur ise daha önce planlamış olduğumuz savunma sanayi sempozyumu ile alakalı olaraktan yoğun bir çalışma temposuna girecektik. Hem işler, hem de odanın sempozyum olayı hepsini düşünerekten, çok uzun yıllarda bu görevde olduğum için bundan sonraki süreci mevcut yönetim kurulu üyesi ve değerli başkanım Süleyman beyin yönetmesinin daha uygun olacağını düşündüm. Bundan dolayı şube başkanlığı görevini bıraktım. Süleyman başkanıma, yönetime bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Almış oldukları bayrağı daha ileriye götüreceklerinden eminim ne zaman olursa, biz her zaman buradayız. Oda bizim, üyelerimiz bizim Allah yardımcıları olsun."

Basın açıklamalarının ardından devir teslim töreni gerçekleşti. Makine Mühendisler Odası Başkanı Süleyman Varol, yönetim kurulunda herhangi bir değişiklik olmadığını ve bir önceki yönetimdeki kişilerle yola devam edeceklerini bildirdi. - KAYSERİ

Kayseri MMO'da Süleyman Varol görevi teslim aldı
Kayseri MMO'da Süleyman Varol görevi teslim aldı

Maden Mühendisleri Odası, Süleyman Varol, Kayseri, Makine, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri MMO'da Süleyman Varol görevi teslim aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı: 2'si polis 5 yaralı Son Dakika! Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insan koronadan hayatını kaybetti Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Faizler düşerse araç bulamayabilirsiniz
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Gıda, petrol ve döviz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enflasyon arttı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Gıda, petrol ve döviz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enflasyon arttı         
12:52
Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi         
12:18
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek         
10:33
Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı         
10:24
Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu         
09:59
Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi         
09:55
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 13:04:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri MMO'da Süleyman Varol görevi teslim aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei