Kayseri Model Fabrika 1. Öğren Dönüş Projesi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Kayseri'de bir süre önce faaliyete başlayan Model Fabrika 1. Öğren Dönüş Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Model Fabrika (KMF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Salonundaki toplantıda, 2020 yılının ocak ayında resmi olarak kurulan KMF'nin, sanayicilere eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiğini belirtti.

Model fabrikanın iki önemli faaliyet alanı olduğunu anlatan Büyüksimitci, ilkinin yalın dönüşümle işletmelerin üretim verimliliklerinin artmasına katkı sağlamak, ikincisinin ise işletmeleri dijital dönüşüme hazırlamak olduğunu dile getirdi.

Dünyadaki üretim maliyeti endekslerini aktaran Büyüksimitci, "Ülkemiz 95-100 bandındayken, Çin, Hindistan gibi ülkeler ucuz iş gücü sayesinde 85-90 bandında, Avrupa ülkeleri ise 120 ve üzerinde seyrediyorlar. Dünya ülkeleri arasındaki rekabet endeksine baktığımızda bazen biraz aşağıda bazen biraz yukarıda olmak üzere 65. sıradayız. Dolayısıyla hem daha ucuza hem de daha kaliteli üreterek rekabet edebilirliğimizi artırmalıyız." diye konuştu.

Büyüksimitci, Kayseri Model Fabrika'nın işletmeler üzerindeki etkisine değinerek, şunları kaydetti:

"Bugün burada dinleyeceğimiz işletmelerimiz arasında seçili ürün gruplarında günlük üretim artışlarında yüzde 80'e varan iyileşmelerin sağlandığı çalışmalar var. Bu çalışmaları işletmelerin tümüne yaymak, sürdürülebilirliği sağlamak işletmelerimizin kendi çabalarıyla olacaktır. Kayseri Model Fabrikada alınan eğitimlere KOSGEB'in yüzde 60 hibe desteği vermesi projelere başlamayı cesaretlendiriyor. 2020 yılının ekim ayından bu yana 15 bin saatin üzerinde eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuldu. 50'den fazla kurumdan 480'in üzerinde sanayici eğitimlerden yararlandı. Kayseri'nin yanı sıra İstanbul, Çorum, Aksaray ve Nevşehir'den de katılımcılarımız oldu. Paydaşlarımızla yaptığımız protokoller çerçevesinde sahada danışmanlık hizmeti sunulan hemen her projemizde uzman arkadaşlarımızla birlikte genelde endüstri mühendisliği son sınıf öğrencisi 2'şer stajyer arkadaşımız da projelerde görev aldı. Şu ana kadar 50'nin üzerinde öğrencimiz Alman Kalkınma Bankası'ndan (KfW) eğitim aldı. Bunlardan 26'sı da projelerde görev aldı ve bu arkadaşlarımızın neredeyse yüzde 60'ı görev aldığı kurumda çalışmaya başladı."

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ise milli teknoloji ideali doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın önderliğinde gerçekleştirilen pek çok proje bulunduğunu, model fabrikaların da bunlardan biri olduğunu belirtti.

Model fabrikaların ilkinin 2018 yılında Ankara'da faaliyete geçtiğini anlatan Ar, " Bursa, Gaziantep, İzmir, Konya, Mersin ve Kayseri olmak üzere sayıları 7'ye ulaştı. Bu merkezlerimizde sürdürülebilirlik önemli. Tüm paydaşlarımızın özveriyle bu merkezlerin tam kapasiteyle çalışmasını sağlamaları ve hatta talebi karşılama bakımından zorlayacak iş modellerini oluşturmaları önemli bir gereklilik." diye konuştu.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da projenin işletmelerin verimliliği açısından önemine dikkati çekti.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ise projede üniversite ve sanayi iş birliğinin güzel bir örneğinin sergilendiğine dikkati çekti.

KfW Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Direktörü Klaus Müller de gönderdiği video ile programın amacını anlattı.

Konuşmaların ardından eğitime katılan sanayicilere plaket takdim edildi ve katılımcılar aldıkları eğitimin etkisini katılımcılarla paylaştı.