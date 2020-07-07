Kayseri Model Fabrika'nın makine teslim alma prosedürü tamamlandı - Son Dakika

Kayseri Model Fabrika'nın makine teslim alma prosedürü tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bir projesi olarak başlatılan ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO), Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ortaklığında kurulan Kayseri Model Fabrika'nın (KMF) makine ve teçhizatın resmi teslim alma prosedürü tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bir projesi olarak başlatılan ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO), Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ortaklığında kurulan Kayseri Model Fabrika'nın (KMF) makine ve teçhizatın resmi teslim alma prosedürü tamamlandı.

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KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, teslim alma prosedürü, KMF Yönetim Kurulu ve Satın Alma Komisyonu üyelerinden KAYSO yönetim kurulu üyesi Mehmet Sarıalp, KTO yönetim kurulu üyesi Hasan Köksal ve KMF Genel Müdürü Salih Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Model Fabrika'nın temel değer önermesinin işletmelerde üretim verimliliğini artırmak olduğunu ve bu yönde uygulamalı eğitimler vermek olduğunu belirten Sarıalp, Kayseri Model Fabrika'da işletme yönetici ve çalışanlara uygulamalı eğitimler verileceğini, bu sebeple bir işletme ortamının oluşturulmasının amaçlandığını ifade etti.

Pilli baharat değirmeni üretecek olan KMF'nin üretim tesisi için torna, freze, testere, lazer markalama, 3D yazıcı gibi çeşitli makinelerin alındığını ifade eden Sarıalp, Bakanlığın bir projesi olması hasebiyle ülkenin farklı illerinde kurulan model fabrikaların benzer üretimler yapacağına dikkat çekti.

Projeyle ilgili bilgi veren Sarıalp, "Örneğin Ankara Model Fabrika pnömatik silindir, Mersin Model Fabrika priz ve anahtar üretecek. Dolayısıyla model fabrikaların ne ürettiğinden ziyade üretim esnasında yaşanan üretim israflarının, verimsizliklerin görülmesi ve bunları giderilmesi anlatılacak." ifadelerini kullandı.

Hasan Köksal ise satın alma sürecinin başarılı şekilde tamamlandığını, tüm makine ve teçhizatın sorunsuz teslim alındığını ifade etti.

Köksal, KMF ekibine ve Dener Makine ekibine süreçte gösterdikleri gayret için teşekkür etti.

Kayseri Sanayi Odası, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Model Fabrika'nın makine teslim alma prosedürü tamamlandı - Son Dakika
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