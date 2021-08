"Kayseri Model Fabrikası maliyetleri düşürecek, verimliliği artıracak" - Son Dakika

Kayseri Model Fabrika 1. Öğren-Dönüş Programı Sonuçları Lansmanı'nda konuşan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "Model Fabrikaların çalışmaları maliyetlerimizin düşürülmesine verimliliğin artırılmasına katkı sağlayabilecek. Henüz başlamadı ama dijital unsurların da anlatılmaya, paylaşılmaya başlaması ile bu etkinin çok daha ileri noktalara taşınacağını düşünüyorum" dedi.

Sanayi Bakanlığı'nın projesi olan Kayseri Model Fabrika tarafından sunulan ve Öğren - Dönüş olarak adlandırılan 5 aylık eğitim ve danışmanlık hizmetinin ilk grubu Nisan ayında tamamlandı. 6 sanayiciyle tamamlanan projelere ilişkin sonuç raporlarının sunulacağı lansman programı Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimirci yaptı. Model Fabrika Projesini ilk gördüklerinde hem sanayici, hem ticaret erbabı, hem akademik camia ve öğrenciler için katma değer üretecek bir proje olacağına inandıklarını ifade ederek; "Projenin önemli bir kısmı pandemi döneminin olumsuzluklarından etkilense de tüm paydaşlarımız projenin hayata geçmesi için en üst seviyede çaba sarf ettiler. Kayseri Model Fabrika 2020 yılı ocak ayında kuruldu. Eylül 2020'den itibaren de eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Model Fabrikanın 2 önemli faaliyet alanı var. İlki Yalın Dönüşüm ile işletmelerimizin üretim verimliliklerinin artmasına katkı sağlamak, ikincisi ise işletmelerimizi dijital dönüşüme hazırlamak. Öyle ki dünyadaki üretim maliyet endekslerine baktığımızda ülkemiz 95-100 arası bantta iken Çin, Hindistan gibi daha doğu ülkeler ucuz işgücü sayesinde 85-90 bandında, Avrupa ülkeleri ise 120 puan ve üzerinde seyrediyor. Yine dünya ülkeleri arasındaki rekabet endeksine baktığımızda bazen biraz aşağı biraz yukarı olmak üzere 65. sıralardayız. Dolayısıyla hem daha ucuza hem de daha kaliteli üreterek rekabet edebilirliğimizi artırmalıyız. Sunumlara baktığınızda bazen seçili ürün gurubunda günlük üretim artışında yüzde 100 iyileşmenin sağlandığı çalışmalar göreceksiniz. Demek ki Model Fabrikaların çalışmaları maliyetlerimizin düşürülmesine verimliliğin artırılmasına katkı sağlayabilecek. Henüz başlamadı ama dijital unsurların da anlatılmaya, paylaşılmaya başlaması ile bu etkinin çok daha ileri noktalara taşınacağını düşünüyorum. Bu çalışmaların artan üretim taleplerini karşılamada istihdam yaratacağına da gönülden inanıyorum. Ancak Kayseri Model Fabrikanın birazdan izleyeceğiniz sunumlarda yapılan projelere sağladığı katkı, eğer çaba gösterilirse sürekli iyileşme yolculuğunda önemli kazanımlar elde edilebileceğini göstermek içindir. Yani ilk etapta sadece başarı hikayeleri oluşturmaya, "bizde olmaz" direncini bu örnek hikayelerle kırmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların işletmenin bütününe yaymak, sürdürülebilirliğini sağlamak işletmelerimizin kendi çabaları, kararlılıkları ile olacak. Bu noktada da gerek KAYSO olarak gerekse KMF olarak desteğe, sanayicimizin yanında olmaya hazırız. Aynı zamanda KMF'den alınan eğitimlere KOSGEB'in yüzde 60 hibe desteği de projelere başlamayı cesaretlendirmede önemli bir katkı sağlamaktadır. 2020 yılı Ekim ayından itibaren 15 bin insan - saatin üzerinde eğitim ve danışmanlık hizmeti sunduk. 50'nin üzerinde farklı kurumdan 480'in üzerinde sanayicimiz eğitimlerimizden yararlandı. Kayseri'den katılımcılarımız olduğu gibi İstanbul, Çorum, Aksaray, Nevşehir illerinden de katılımcılar eğitimlerden istifade etti. ORAN, KAYSO, KTO ve üniversitelerimizle yapılan protokoller çerçevesinde sahada danışmanlık hizmeti sunulan hemen her projemizde uzman arkadaşlarımızla birlikte genelde endüstri mühendisliği son sınıf öğrencisi 2'şer stajyer arkadaşımız da projelerde görev aldı. Şuana kadar toplamda 50'nin üzerinde öğrencimiz KMF'den eğitim alırken bunlardan 26'sı projelerde görev aldırlar ve bu arkadaşlarımızın neredeyse yüzde 60'ı görev aldığı kurumda çalışmaya başladı. Bu yönüyle de Üniversite - Sanayi işbirliğine fiilen çok ciddi katkılar sağladığımızı düşünüyoruz. Kalkınma Ajansımız ORAN ile geçtiğimiz yıl yaptığımız protokolle Verimlilik Koordinasyon Ofisi projesini hayata geçirdik. Bu çerçevede ilimizde mobilya, elektrikli ev aletleri, fabrikasyon metal ürünler ve makine imalat sektörleri olmak üzere, 4 farklı sektörden 50 firmamız 15'er gün yalın üretim konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti alacak. Projenin mobilya ve metal imalat sektörleri için olan kısmının ihalesi tamamlandı. Yalın Enstitü bu konuda hizmet veriyorken Model Fabrika da gönüllü olarak proje içinde yer alıyor. Şuana kadar 7 mobilya firmamızda çalışmalar tamamlandı. 3 metal sektöründen firmamızda projeler başladı ve peyderpey 2022 yılı Ocak ayına kadar 35 işletmemizde çalışmaların tamamlanmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise oda olarak üyeler ve işletmelerin rekabet gücünü artırabilmek için her türlü projede destek verdiklerini kaydederek; "Model Fabrika fikri ilk geldiğinde bizim genlerimize uygun olduğunu gördük. Hani deriz ya; 'israf haramdır'. Bize ilk telkin edilen israfın haram oluğuydu. Model fabrikanın kuruluşu para kazanmak değil siz işletmecilerimize, sanayicilerimize para kazandırmak olduğunu görüyorum. Model fabrikanın ana fikri işletmelerimizin verimliliğini, israftan kaçınmayı, yalın eğitim tekniklerinin öğretilmesiydi. Firmalarımızın iyileştirme sürecine göre yüzde 40 ile yüzde 100 arasında günlük üretim artışı sağlaması bizim için önemliydi. Bu bizlere gelecekteki projeler içinde umut ışığı oldu. Bizler oda olarak üyelerimizin ve işletmelerimizin rekabet gücünü artırabilmek için her türlü projede varız ve destek veriyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Model Fabrika sanayimize yeni bir bakış açısı getirdi. Bizim hedefimiz, İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanı yetiştirmek, işletmelerimizin verimliliğini artırmak, dünya ile rekabet edebilmelerini olanak sağlamaktır. Kayseri Model Fabrikamız işletmelerimize yalın üretim, dijital dönüşüm, ürün geliştirme, enerji verimliliği ve diğer konularda gerçek bir üretim ortamında bir fabrikanın daha verimli olması için gereken her şeyi test ederek öğretmeyi amaçlıyor. Küreselleşmeyle birlikte iç ve dış pazarlarda rekabet artık acımasız bir hal aldı. Girdi maliyetlerinin artması, yeni teknolojilerin gündeme gelmesiyle, yenilikçilikte önemli bir hale geldi. Bu nedenle üretimde kaynakların verimli kullanılması büyük önem kazandı. Üretimde tüm süreçlerde israfı yok ederek, verimliliğin artırılması gerekmektedir. Maalesef ülkemizde üretilen bir çok malı ithal ediyoruz. Ülkemizin refah seviyesini artırmak için mutlaka ihracata yönelmemiz, dış piyasalarda ürünlerimizi satabiliyor olmamız ve yeni pazarlar bulmamız lazım. Bütün dünyayı rakip bir taraftan da bütün dünyayı müşteri olarak görmemiz gerekiyor. Bizler model fabrika ile kar etmeyi değil, işletmelerimize kar ettirmeyi hedefliyoruz. Model fabrika yalın üretimin nasıl yapılabileceğini ortaya koyan bir uygulama. Bütün işletmelerimizde bu uygulamadan yararlanmalıdır. Bugün burada Öğren Dönüş projesinin lansmanı gerçekleştiriliyor. Bu projenin tüm ülkemize yayılması gerekir. Üretimde yalını sağlayarak verimliliği artırdığımız zaman daha rekabetçi olacağız. Eğer bununla birlikte Dijital dönüşümü de uygularsak ve işin içine teknolojiyi de katarsak, küresel piyasalarda rekabetçi hale gelebiliriz. Bizler de Kayseri Model Fabrika ve Verimlilik Koordinasyon Ofisimiz aracılığı ile sanayimizde yalın dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz. İnşallah bu projelerle firmalarımızın verimliliklerini artırmalarına ve rekabet güçlerini geliştirmelerine katkı sağlamış olacağız" dedi.

AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da; "Kayseri Model Fabrika bana göre çok önemli 3 temel meseleden dolayı başarı hikayesi ortaya çıktı. O yüzden çok mutluyuz. Bu başarı hikayesi daha başlangıç. Kayseri Model Farika çok daha fazla önemli başarılara imza atacaktır ve model fabrikalara da model olmaya devam edecektir diye umuyorum" şeklinde konuştu.

Programa katılan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar; "bildiğiniz gibi milli teknoloji hamlesi ideali doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz pek çok çalışma bulunmakta. Bu çalışmalardan biri de sanayicilerimize yönelik olarak verimlilik ve dijital dönüşüm alanındaki faaliyetlerimizi ifade eden yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezlerimiz. Model fabrikalarımız çeşitli kuruluşları tarafından fonlanan ve faaliyete geçirilen merkezler olarak işlemlerini yürütmekteler. İlkini 2018 yılında Ankara'da faaliyete geçirdiğimiz model fabrikalarımız bu süreçte ikincisi Bursa'da olmak üzere, Gaziantep, İzmir, Konya ve Kayseri, Mersin gibi model fabrikalarımızın da faaliyete geçmesiyle birlikte sayılarını 7'ye çıkardılar" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından plaket takdim töreni gerçekleştirildi. - KAYSERİ