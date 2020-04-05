KAYSERİ MS hastası akademisyen, bestelediği şarkıyı Bakan Koca'ya gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYSERİ MS hastası akademisyen, bestelediği şarkıyı Bakan Koca'ya gönderdi - Son Dakika

KAYSERİ MS hastası akademisyen, bestelediği şarkıyı Bakan Koca'ya gönderdi

18 dakika önce

MS hastası akademisyen, bestelediği şarkıyı Bakan Koca'ya gönderdiKAYSERİ'de Multipl Skleroz (MS) hastası, akademisyen Gülşah Tanrıöver (42), farkındalık oluşturmak için bestelediği yeni şarkısını, 'evde kal' çağrılarına destek olmak için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderdi.

MS hastası akademisyen, bestelediği şarkıyı Bakan Koca'ya gönderdi

KAYSERİ'de Multipl Skleroz (MS) hastası, akademisyen Gülşah Tanrıöver (42), farkındalık oluşturmak için bestelediği yeni şarkısını, 'evde kal' çağrılarına destek olmak için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderdi.

Aksaray'da ilkokulda okuduğu sırada düzenlenen müzik yarışmasında 1'inci olan ve müziğe tutkuyla bağlanan Gülşah Tanrıöver, 18 yaşındayken merkezi sinir sistemi hastalığı MS olduğunu öğrendi. MS ile mücadele ederken müzikten de kopmayan Gülşah Tanrıöver, eğitimini tamamlayıp, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Ana Bilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. 'Vurur Aşkı' adlı pop müzik albümü ve 'Unutulur' ile 'Su olsam sensiz akmam' isimli klipleri de olan Dr. Gülşah Tanrıöver, koronavirüs sonrası Kayseri'deki evinde 'Evde Kal' başlıklı bir şarkı besteledi. MS hastası akademisyen Tanrıöver, bestelediği şarkıyı sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderdi.

'BENİMDE KATKIM OLSUN İSTEDİM'

Gülşah Tanrıöver, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderdiği mesajında, "Sayın Bakanım 24 yıllık MS hastasıyım. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Ana Bilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum ve bu süreçte evde kalıyorum. Önemli bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci hep birlikte uyarılara dikkat ederek ve sosyal mesafeyi koruyarak, inşallah atlatacağız. Bizler umut edip, gereken tedbirleri alarak, üstesinden geleceğiz. Bu süreçte farkındalık adına benim de katkım olsun istedim. Evden dışarı çıkamadığım için evdeki imkanlarla farkındalık yapmak ve sizinle paylaşmak istedim. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.

'FARKINDALIK ADINA MESAJ VERMEK İSTEDİM'

Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Gülşah Tanrıöver, "Bu zamanda biz sanatçılara da çok büyük görevler düşüyor. İnsanların moralini üst seviyede tutmak adına farkındalık yaratmak durumundayız. Öncelikli bu süreçte bize oldukça yardım eden sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum. Evde kalma sürecinde ben de 24 yıllık MS hastası bir sanatçı olarak insanlara farkındalık adına bir mesaj vermek istedim. Sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Çok büyük destek aldık" dedi.

Gülşah Tanrıöver'in bestelediği şarkının sözleri ise şöyle:

Zorluklar zamansız biliriz

Üstesinden biz geliriz

Aydınlık gelecek dileriz

Başarmak tek hedefimiz

Umut bizim çaremiz

Sabırlıyız bekleriz

Türkiye'nin dört yanı

Bir süre evde kalmalı

Bir süre evde kalmalı

Bir süre evde kalmalı

Türkiye evde kal

Bir süre evde kalmalı

Zorluklar zamansız biliriz

Üstesinden biz geliriz

Aydınlık gelecek dileriz

Başarmak tek hedefimiz

Umut bizim çaremiz

Sabırlıyız bekleriz

Türkiye'nin dört yanı

Bir süre evde kalmalı

Bir süre evde kalmalı

Bir süre evde kalmalı

Türkiye evde kal

Bir süre evde kalmalı

KAYSERİ MS hastası akademisyen, bestelediği şarkıyı Bakan Koca'ya gönderdi

Fahrettin Koca, Evde Kal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:25 Kaynak: DHA

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