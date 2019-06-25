Son Dakika Haberleri: Kayseri Muaythai çocuk takımı Erzincan'da madalyalara ambargo koydu
Son Dakika Spor Haber

Kayseri Muaythai çocuk takımı Erzincan'da madalyalara ambargo koydu

17 dakika önce

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonasında Kayseri takımı madalyalara ambargo koydu.

Kayseri Muaythai çocuk takımı Erzincan'da madalyalara ambargo koydu, System.String[]
Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonasında Kayseri takımı madalyalara ambargo koydu.

Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası 18 - 22 Haziran 2019 tarihleri arasında Erzincan'da yapıldı. 45 ilden 747 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kayseri Çocuk Muaythai takımı 7 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak şampiyonada farkını ortaya koydu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Erzincan'dan madalyalarla dönen Muaythai sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:21 Kaynak: İHA
Türkiye, Kayseri, Erzincan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuklarının isteği üzerine bebek yapımına başladı, şimdi taleplere yetişemiyor LGS sonucu yüzünden babası ile tartışırken balkondan atlayan genç kurtarılamadı Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den "yeni Anayasa" çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 13:38:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Muaythai çocuk takımı Erzincan'da madalyalara ambargo koydu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]