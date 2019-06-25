Kayseri Muaythai çocuk takımı Erzincan'da madalyalara ambargo koydu
17 dakika önce
Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonasında Kayseri takımı madalyalara ambargo koydu.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:21 Kaynak: İHA
Muaythai Federasyonu tarafından Erzincan
'da düzenlenen Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonasında Kayseri
takımı madalyalara ambargo koydu.
Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası 18 - 22 Haziran 2019 tarihleri arasında Erzincan'da yapıldı. 45 ilden 747 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kayseri Çocuk Muaythai takımı 7 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak şampiyonada farkını ortaya koydu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Erzincan'dan madalyalarla dönen Muaythai sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
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