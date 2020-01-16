Kayseri Müftülüğünden eğitim semineri ve ziyaret - Son Dakika
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Kayseri Müftülüğünden eğitim semineri ve ziyaret

6 saat önce

Kayseri İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından "Temel Aile Bilinci Eğitim" semineri devam ediyor.

Kayseri Müftülüğünden eğitim semineri ve ziyaret, System.String[]

Kayseri İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından "Temel Aile Bilinci Eğitim" semineri devam ediyor.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerlerde, müftülüğe bağlı personellere, aileyi tehdit eden riskler ve yeni sorun alanları karşısında ailenin güçlendirilmesine yönelik eğitimler veriliyor.

Seminerler 6 Şubat'a kadar devam edecek.

Öte yandan İl Müftüsü Şahin Güven, göreve yeni atanan Hacılar İlçe Müftüsü Yusuf Ay'ı ziyaret etti.

Güven, ilçe müftülüğüne yeni atanan Yusuf Ay'ın görevini en iyi şekilde yürüteceğine inandığını belirterek başarılar diledi.

İlçe Müftüsü Ay da Güven'in kendilerini ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yusuf Ay, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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