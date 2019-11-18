Son Dakika Haberleri: Kayseri Müzesi'ni 1 ayda 11 bin 200 kişi ziyaret etti
Son Dakika Güncel Kayseri Müzesi'ni 1 ayda 11 bin 200 kişi ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri Müzesi'ni 1 ayda 11 bin 200 kişi ziyaret etti

6 saat önce

Restore edilen tarihi Kayseri Kalesi'nin içerisine taşınan Kayseri Müzesi'ni 1 ayda 11 bin 200 kişi ziyaret etti.

Kayseri Müzesi'ni 1 ayda 11 bin 200 kişi ziyaret etti, System.String[]

Restore edilen tarihi Kayseri Kalesi'nin içerisine taşınan Kayseri Müzesi'ni 1 ayda 11 bin 200 kişi ziyaret etti.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Kayseri Kalesi'nin içerisine taşınan Kayseri Müzesi, yoğun ilgi görüyor. 19 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan kale içerisinde bulunan Kayseri Müzesi, 20 Ekim'de ziyaretçi almaya başladı. kalkolitik çağdan Osmanlı dönemine kadar pek çok eseri barındıran müzede, Anadolu'nun en eski yazılı belgelerinin bulunduğu çivi yazılı tabletler, seramikler ve ziynet eşyaları da sergileniyor.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği müzeyi, açıldığı tarihten bu yana 11 bin 200 kişi ziyaret etti. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:24 Kaynak: İHA
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