Kayseri Narkotik uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor - Son Dakika

Kayseri'de narkotik dedektifleri yaptıkları başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmazken, yapılan aramalarda da çok sayıda uyuşturucu madde geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzenledikleri başarılı operasyonlar ile adlarından sıklıkla bahsettiriyor. Narkotik ekiplerinin yaptıkları operasyonlarda, uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmazken, çok sayıda şüpheli de gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İşte başarılı operasyonlar

Dün, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa operasyon düzenleyen ekipler, C.D. ve D.Ö.'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Şahısların ev ve araçlarını tespit eden ekipler yaptıkları aramalarda, 15 parça satışa hazır 39.47 gram metamfetamin, 5 parça halinde 4.74 gram bonzai, 1 adet tabanca, şarjör ve 5 adet fişek, 1 adet Hassas terazi ve 6 adet kilitli poşet geçirdi.

Yakalanan 2 kişi de gözaltına alındı.

Narkotik dedektifleri uyuşturucuya geçit vermedi

18 Eylül'de Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesinde K.K. ve S.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen narkotik dedektifleri, bahse konu adrese düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda, 311,25 gram metamfetamin, 3.60 gram bonzai maddesi, 1 gram Esrar, 1 adet rulo folyo ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri'de iç çamaşırı ve pantolonun içerisinde yapılan uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi

16 Eylül'de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analiz çalışması sonucu F.T.'nin Batı illerinden yolcu otobüsü ile seyahat ederek kente uyuşturucu madde getireceği tespiti üzerine harekete geçildi. Yolcu otobüsü uygulama noktasında durdurulurken, F.T. gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş 11.62 gram ve pantolon kemer kısmına zulalanmış 19.98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Aynı gün düzenlenen başka bir operasyonda ise, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 ay süreli teknik, takip ve projeli dosya kapsamında İ.T., T.D., H.C.E., F.G. ve L.K.'nın adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, yastık ve kanepe içerisinde 78.88 gram bonzai maddesi,13.56 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan rulo folyo ele geçirilirken, T.D., F.G. ve L.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün 16 Eylül'de düzenlediği 3. operasyonda ise İ.P.'nin araç ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahsın kullandığı araç takip edilerek yakalanırken, araç içerisinde narkotik arama köpeği ile yapılan aramada, 4 parça halinde 115.6 gram bonzai maddesi, 18.40 gram metamfetamin maddesi ve 0.50 gram esrar maddesi ele geçirildi. İ.P. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Kayseri polisinden okul bölgelerinde 'narko-okul' uygulaması

Bir taraftan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları sürdüren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber 13 Eylül'de okul çevrelerinde narko-okul uygulaması yaptı. Kent genelindeki okul bölgelerinde şüpheli şahıs, şüpheli araç, park, bahçe, metruk yerler ve okul civarında okul ile alakası olmayan şahıslar hakkında eş zamanlı olarak yapılan uygulamalara 60 ekip, 1 narkotik arama köpeği ve 2 motosikletli narkotim görevlisi katıldı. Hacılar ilçesinde bulunan Ayşe-Baki Simitçioğlu Okulu çevresinde bulunan metruk binalarda yapılan aramalarda ise narkotik köpeği Jack binaları didik didik ararken, motosikletli narkotim görevlisi de okul çevrelerinde arama yaptı.

Bağ evine uyuşturucu operasyonu

11 Eylül'de, bir ihbarı değerlendiren ekipler, L.D., U.D. ve İ.B.'nin birlikte hareket ederek Melikgazi ilçesinde bulunan bağ evinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Bağ evine operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada, 351.15 gram metamfetamin, 1 adet extacy uyuşturucu hap, 2 adet kırmızı/yeşil reçeteye tabi lyrıca hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Bağ evinde yakalanan 5 şahıstan 2'sine 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, L.D., U.D. ve İ.B. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ