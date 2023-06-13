Kayseri - Niğde Karayolu Sel Nedeniyle Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Kayseri - Niğde Karayolu Sel Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

13.06.2023 19:36

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonucu oluşan sel nedeniyle Kayseri-Niğde karayolu ulaşıma kapatıldı. Güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışması sürüyor ve karayolunda uzun araç trafiği oluştu.

Kayseri''nin Yeşilhisar ilçesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selden dolayı Kayseri- Niğde karayolu ulaşıma kapatıldı. Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardında sel meydana geldi. Sel nedeniyle Kayseri-Niğde karayolu sular altında kalırken, araçların geçişine izin verilmediği öğrenildi.

Kayseri - Niğde Karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

UZUN ARAÇ TRAFİĞİ OLUŞTU

Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda, ekiplerin çalışması sürerken karayolunda uzun araç trafiği oluştu. Dün de bölgede meydana gelen sel nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapatılmıştı.

Kayseri - Niğde Karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Kaynak: İHA
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Kayseri-Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı Kayseri-Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Yeşilhisar, Kayseri, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri - Niğde Karayolu Sel Nedeniyle Ulaşıma Kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri - Niğde Karayolu Sel Nedeniyle Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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