Çiçekçiler, Anneler Günü dolayısıyla yoğun mesai yaptı - Son Dakika

Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmadan muaf tutulan çiçekçilerde Anneler Günü dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Kayseri'de sabah erken saatlerde iş yerlerini açan çiçekçiler, telefonla aldıkları siparişleri yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Çiçekçiler Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Doğan, telefon ve internet üzerinden alınan siparişleri gece 00.00'a kadar evlere götürebildiklerini belirtti.

Yoğun bir gün yaşadıklarını anlatan Doğan, gül, orkide, begonya, açelya, papatya ve saksı çiçeklerinin tercih edildiğini dile getirdi.

Niğde

Anneler Günü dolayısıyla kısıtlamadan muaf tutulan Niğde'deki çiçekçiler, yaşanan yoğunluk nedeniyle siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Ayhan Şahenk Bulvarı'nda çiçekçilik yapan Ali Aybar, Anneler Günü dolayısıyla işlerinin yoğun olduğunu ifade ederek, "Yasaklar olmasaydı işlerimiz daha güzel olacaktı. Normal şartlarda burası daha kalabalık olurdu." dedi.

Nevşehir

Kentte sabah saatlerinde iş yerlerini açan çiçekçiler, telefon ve internet üzerinden aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Çiçekçi esnafından Efraim Çolak, salgınla mücadele sürecinde düğün, açılış merasimi gibi programların yapılmamasından dolayı bir süredir yaşadıkları durağanlığın bu hafta sonunda olağanüstü hareketliliğe dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Anneler Günü münasebetiyle sabah dükkanlarımızı açtık. Saat 17.00'ye kadar açık olacağız ama adreslere servisimiz saat 00.00'a kadar sürecek. Salgın nedeniyle uzun bir süredir sakinlik vardı, bugün yoğunluk oluştu. Farklı ülkelerde de salgın nedeniyle üretimler azaldığı için yurt dışından gelen çiçek türlerini teminde zorluk yaşanıyor. Bundan dolayı fiyatlar önceki yıla göre artsa da siparişler yoğun şekilde geliyor."

Sivas

Sivas'ta da Anneler Günü'nde kısıtlamalardan muaf tutulan çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.

Erken saatlerde iş yerlerini açan çiçekçiler, siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba sarf etti.

Özenle buketlenen ve süslenen çiçekler, servis araçlarıyla sahiplerine gönderildi.

Bazı vatandaşların ise ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek siparişlerini teslim aldığı görüldü.

Kent merkezinde çiçekçilikle uğraşan Ebubekir Dilmen, Anneler Günü'nün yoğun geçtiğini vurgulayarak, "Tam kapanma sürecinde olduğumuz için genelde telefon ve internet üzerinden sipariş alıyoruz." dedi.