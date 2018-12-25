"Kayseri'nin 2018 Yılı İhracatı 2 Milyar 285 Milyon Dolar Olacak"

Toplantıya, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, KAYSO meclis üyeleri, meslek komitesi, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, sıkıntılı bir yılı geride bırakmak üzere olduklarını belirterek, 2018 yılından ümitli olduklarını söyledi. Türk ekonomisinin daralması ile birlikte işsizlik rakamlarının da olumsuz gitmeye başladığını ifade eden Özkaya, "Bu olumsuz gidişata bir takım önlemler alınmalı diye düşünüyorum. Biz asgari ücrete devlet desteğinin devam etmesinden yanayız. Madem bir takım sıkıntılar var, bu sıkıntıları aşmak için Ekim ayında kaldırılan asgari ücrete devlet desteğinin yeniden gözden geçirileceğine inanıyorum" dedi.

Özkaya, Türk lirasının değer artışına bağlı olarak elektrik ve doğalgaz zamlarının yeni yılla birlikte geri alınmasının sanayiciler açısından hayati öneme sahip olduğunu açıklayarak, sanayiciler olarak bu konuda aşağı yönde revize beklediklerini söyledi.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, meclis toplantısına katılımlarından dolayı Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'a teşekkür ederek, bu sıkıntılı dönemde ihracatçılara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Çok çalkantılı bir yılı geride bırakmak üzere olduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, "Ağustos ayı ile birlikte ülke olarak içerden ve dışardan birtakım etkilerle ciddi bir finansal sıkışıklığa girdik. Zaman zaman bazı bankaları anlamaya çalışsak da yaptıkları uygulamalarla hiç zora girmeyecek şirketlerimizi zora soktuğunu gördük. Bu süreçte Eximbank olmak üzere diğer devlet bankalarımız bizlere çok büyük destekler verdi. Bu kötü günlerin geçeceğini hepimiz biliyoruz. Bu günlerde yanımızda olanlarla, iyi günlerde de devam etmemiz, yarım puana, bir puana bu bankalarımızı değişmememiz lazım diye düşünüyorum" dedi.

Piyasalarda dengelenme sürecinin başladığına dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, "2018 yılını geride bırakırken, birçok siyasi ve ekonomik gelişmelere tanıklık ettik. Özellikle ağustos ayından itibaren döviz hareketleri ile birlikte bir takım ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladık. Birçok sektörümüz bu dalgalanmalardan etkilendi. Hükümetimizin çok hızlı aksiyona geçmesi ve özellikle devlet bankaları aracılığı ile piyasayı desteklemesinin yanında TOBB KOBİ Destek Kredileri işimizi kolaylaştırdı. Piyasalar dengelenme sürecine girmeye başlarken, faizlerde geri gelmeye başladı. Şimdi daha rahat bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci birlik beraberlik içerisinde en az hasarla atlatacağımız kanısındayım" diye konuştu.

Üçüncü çeyrekte her ne kadar büyüme rakamları 1,6'ya düşse de Türkiye'nin sekiz çeyrektir büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, sürdürülebilir büyümenin devam etmesi için sanayicilere ve finans kurumlarına ciddi işler düştüğünü söyledi.

2019 yılından ümitli olduklarını belirten Başkan Büyüksimitci şunları söyledi; "Bu ortamı fırsata çevirebilir, ihracat pazarlarımızı biraz daha zorlayabilirsek, bu işin içerisinden rahatlıkla çıkarız. Tabii ki bu süreçte hükümetimizden de bir takım beklentilerimiz var. Özellikle finansmanın pahalı ve zor olduğu bir dönemde asgari ücretin yükünü firmalarımıza yüklemememiz lazım. Bu anlamda Ekim sonunda biten asgari ücret desteğinin devam etmesi firmalarımız açısından çok elzem. Döviz kurlarının gerilemesine bağlı olarak elektrik ve doğalgazdaki fiyat artışlarını geriye doğru çekmemiz lazım. Bu konuda da acilen bir önlem alınması firmalarımızı ihracat pazarlarında rahatlatacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte çok hızlı alınmaya başlanan kararların faydasını önümüzdeki yıl daha fazla görmeye başlayacağız. 2019 yılı 2018'deki kayıplarımızı telafi ettiğimiz, hatta artıya geçtiğimiz bir yıl olacağı inancındayım"

İhracat rakamları hakkında sunum eşliğinde detaylı bilgiler veren Başkan Büyüksimitci, ilk 11 ayda Türkiye'nin ihracatının yüzde 12,2 artarken, Kayseri'nin ihracatının il 11 ayda 18,9 oranında arttığını belirterek, Kayseri olarak Türkiye'nin 1,5 katı artışa imza attıklarını söyledi. Kayseri'nin en çok ihracat yapan sektörlerinin başında mobilya geldiğini, ihracatını en çok artıran sektörün ise yüzde 53,4'lük artışla makine sektörü olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, Kayseri'nin 2018 yılını serbest bölge ihracatı ile birlikte 2 milyar 285 milyon dolarla kapatacaklarını belirtti.

KOBİ Destek Kredisi kapsamında bankalarda hala limitler olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihtiyacı olan sanayicilerin bu kredilerden altı ay ödemesiz, 18 ay vadeli olarak yararlanabileceklerini söyledi.

Konkordato konusunda bir takım asılsız söylentiler olduğuna değinen Başkan Büyüksimitci, Kayseri'de konkordato ilan eden firma sayının ülke genelinin çok altında olduğunu açıklayarak, bunların dedikodusunu yapmanın hiç kimseye faydasının olmadığını söyledi.

Son olarak tüm sanayici ve iş adamlarının yeni yılını kutlayan Başkan Büyüksimitci, 2019'un hayırlara vesile olmasını, bölgemize ve ülkemize huzur getirmesini dilerken, tüm sanayici ve işadamlarına aileleri ile birlikte huzur, sağlık ve bol kazançlı bir yıl diledi.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Eximbank'ın yıl sonuna kadar 8 şube daha açarak, toplam şube sayısını 20'ye çıkaracağını belirterek, 2019 yılı mart ayına kadar da ihracatçılara daha tatmin edici limitler vereceklerini söyledi.

KOBİ'lere destek olmaya devam edeceklerini açıklayan Yıldırım, "İhracata verdiğimiz desteği reel olarak artırabiliyor muyuz sorusu ile hareket ediyoruz. Daha çok ihracatçıya ve KOBİ'ye destek olabiliyor muyuz diye kendimize bakıyoruz. Dünyadan kaynak getiren yedinci büyük bankayız ve bugün itibariyle ihracat kredilerinin yüzde 49'unu kullandırıyoruz.2018 yılı sonu itibariyle Türkiye ihracatının yüzde 26'sını finanse etmiş olacağız. 2019'da da 1 puan daha artırarak desteğimizi devem ettirmeye kararlıyız. Son üç dört ayı değerlendirirsek desteğimizi hiç azaltmadık, tam tersine bu dönemde de desteğimizi reel olarak artırmaya devam ettik" dedi.

Önümüzdeki dönemde daha çok ihracatçıya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, "Bugün itibariyle reel ihracat yapan 11 binden fazla ihracatçıya ulaştık. 2020 sonuna kadar bu rakamı 15 bine çıkarmayı, yani reel ihracat yapan bütün ihracatçılarımıza ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İhracatçıların kur riski almamaları gerektiğini de kaydeden Yıldırım, "İhracatçılarımızın kur riski almalarını hiç anlayamıyorum. Kur riski almamaları gerektiğinin bir kere daha altını çiziyorum. Kur riski almak hem kendinize hem de ülkenize zarar veriyor. Kur riski finansçılarımızın işi, ihracatçılarımızın işi değil. İhracatçımızın işi üretmek, yeni pazarlar bulmak ve satmak olmalı" ifadelerini kullandı.

Teminat konusuna da değinen Yıldırım, "Bizden isteyen artık teminat mektubu-garanti alabilir. Bunu yapabilir hale geldik" dedi. Yıldırım ayrıca, finansal enstrüman yaratma konusunda da çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.