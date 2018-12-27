Kayseri'nin 4 İlçesinde 'Kar' Nedeniyle Okullar Tatil
1 saat önce
KAYSERİ'de, etkili olan kar nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi, hamile ve engelli personel de izinli sayıldı.
KAYSERİ'de, etkili olan kar nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi, hamile ve engelli personel de izinli sayıldı. Kayseri
kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle Vali Şehmus Günaydın, Twitter
'dan yaptığı duyuruda hava şartları nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde 28 Aralık
2018 Cuma günü aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle Melikgazi
, Kocasinan
, Talas
ve Hacılar
ilçelerimizde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarımızca gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. Hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır." - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:54 Kaynak: DHA
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