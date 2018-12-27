Son Dakika Haberleri: Kayseri'nin 4 İlçesinde 'Kar' Nedeniyle Okullar Tatil

Kayseri'nin 4 İlçesinde 'Kar' Nedeniyle Okullar Tatil

1 saat önce

KAYSERİ'de, etkili olan kar nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi, hamile ve engelli personel de izinli sayıldı.

Kayseri'nin 4 İlçesinde 'Kar' Nedeniyle Okullar Tatil, System.String[]
KAYSERİ'de, etkili olan kar nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi, hamile ve engelli personel de izinli sayıldı.

Kayseri kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle Vali Şehmus Günaydın, Twitter'dan yaptığı duyuruda hava şartları nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde 28 Aralık 2018 Cuma günü aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerimizde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarımızca gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. Hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır." - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:54 Kaynak: DHA

Twitter, Kayseri, Güncel
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